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Украина "жестко отреагировала" на агитацию в день выборов главы МИД Венгрии

Воскресенье, 25 октября 2020, 18:56
Украина жестко отреагировала на агитацию в день выборов главы МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Украины глубоко расстроено, что таким образом "официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинском-венгерских отношениях проблемы".

Источник: МИД Украины в Facebook

Дословно: "Констатируем игнорирование Будапештом неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины.

Граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества, они имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления.

Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины.

Нагнетание венгерской стороной эмоций и провоцирование граждан Украины не уважать Конституцию Украины и ее законы обречены на провал".

Предыстория: Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресенье призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины".

Украинская правда
Темы: ВенгриявиборыМИД
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