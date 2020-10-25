Кривой Рог: во второй тур с Вилкулом выходит "слуга народа" - экзит-пол

В Кривом Роге во второй тур местных выборов могут выйти действующий городской глава Юрий Вилкул и кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.

Источник: результаты эксзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина 24"

Детали: Кандидат от "Блока Вилкула "Украинская перспектива" получает, согласно экзит-полу, 42.8% голосов избирателей, а кандидат от президентской партии - 31.01%.

Остальные кандидаты существенно отстают от пары лидеров голосования 25 октября.

Справка: В соответствии с Избирательным кодексом Украины, если ни один из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины или городского главы города с более 75 тысячами избирателей не набирает более 50% голосов в первом туре, тогда состоится второй.

Повторное голосование пройдет 15 ноября с участием двух лидеров первого этапа.

Закон требует провести второй тур в течение трех недель от установления результата первого.