Опитування Зеленського: щодо одного питання думки українців розділились – "Рейтинг"

Чотири з п’яти питань всеукраїнського опитування від президента підтримала переважна більшість українців, які взяли в ньому участь. Щодо одного думки громадян розділились фактично порівну.

Джерело: результати електорально-поведінкового дослідження соціологічної групи "Рейтинг" у день виборів

Деталі: На п’ять запитань від президента респонденти дали наступні відповіді:

Право України на використання гарантій безпеки визначених Будапештським меморандумом, підтримують 78% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 10% – не підтримують, 12% – не змогли відповісти. Водночас, серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні президента – 56% підтримують її, 13% – не підтримують, 31% – не змогли відповісти.

підтримують 78% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 10% – не підтримують, 12% – не змогли відповісти. Водночас, серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні президента – 56% підтримують її, 13% – не підтримують, 31% – не змогли відповісти. Легалізацію канабісу в медичних цілях для полегшення болю важкохворих підтримують 70% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 24% – не підтримують. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні президента – 52% підтримують її, 28% – не підтримують, 20% – не змогли відповісти.

для полегшення болю важкохворих підтримують 70% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 24% – не підтримують. Серед тих, хто брав участь у виборах, але не брали участь в опитуванні президента – 52% підтримують її, 28% – не підтримують, 20% – не змогли відповісти. Ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах підтримують 81% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 16% – не підтримують. (Серед тих, хто не брав участь в опитуванні президента – 63% підтримують її, 21% – не підтримують, 16% – не визначилися).

в особливо великих розмірах підтримують 81% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 16% – не підтримують. (Серед тих, хто не брав участь в опитуванні президента – 63% підтримують її, 21% – не підтримують, 16% – не визначилися). Ідею скорочення кількості народних депутатів до 300 підтримують 95% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 4% – не підтримують. Серед тих, хто не брав участь в опитуванні президента – 81% підтримують її, 7% – не підтримують, 13% – не визначилися).

підтримують 95% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 4% – не підтримують. Серед тих, хто не брав участь в опитуванні президента – 81% підтримують її, 7% – не підтримують, 13% – не визначилися). Водночас ідею створення вільної економічної зони на території Донецької і Луганської областей підтримують 45% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 43% – не підтримують, 12% – не визначилися. Серед тих, хто не брав участі в опитуванні – 33% підтримують її, 39% – не підтримують, 28% – не визначилися.

Соціологи відзначають, що серед дільниць, які охопило дослідження, на 69% ДВК проводилось опитування президента.

На тих дільницях, де опитування президента не проводилось – 67% відповіли, що взяли б участь у ньому, якби воно проводилось.

Загалом в опитуванні президента найбільше брали участь виборці партії "Слуга народу" (63% – брали, 37% – ні), а найменше виборці партії "Європейська солідарність" (27% – брали участь, 73% – ні).

Дослідження проходило 25 жовтня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибіркова сукупність – 9947 респондентів. Серед них 1200 респондентів методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів (опитування тих, хто не голосував на виборах). Помилка репрезентативності: не більше 2,8%.

А також 8747 респондентів, які взяли участь у виборах, на виході з 140 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Для випадкового відбору респондентів була застосована методика сталого кроку. Помилка репрезентативності: не більше 1,4%