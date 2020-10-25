Опрос Зеленского: в одном вопросе мнения украинцев разделились – "Рейтинг"

Четыре из пяти вопросов всеукраинского опроса от президента поддержало подавляющее большинство украинцев, принявших в нем участие. Относительно одного мнения граждан разделились практически поровну.

Источник: результаты электорально-поведенческого исследования социологической группы "Рейтинг" в день выборов

Детали: На пять вопросов от президента респонденты дали следующие ответы:

Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом , поддерживают 78% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 10% – не поддерживают, 12% – затруднились ответить. В то же время, среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовал в опросе президента – 56% поддерживают ее, 13% – не поддерживают, 31% – затруднились ответить.

, поддерживают 78% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 10% – не поддерживают, 12% – затруднились ответить. В то же время, среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовал в опросе президента – 56% поддерживают ее, 13% – не поддерживают, 31% – затруднились ответить. Легализацию каннабиса в медицинских целях для облегчения боли тяжелобольных поддерживают 70% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 24% – не поддерживают. Среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовали в опросе президента – 52% поддерживают ее, 28% – не поддерживают, 20% – затруднились ответить.

для облегчения боли тяжелобольных поддерживают 70% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 24% – не поддерживают. Среди тех, кто принимал участие в выборах, но не участвовали в опросе президента – 52% поддерживают ее, 28% – не поддерживают, 20% – затруднились ответить. Идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддерживают 81% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 16% – не поддерживают. (Среди тех, кто не участвовал в опросе президента – 63% поддерживают ее, 21% – не поддерживают, 16% – не определились).

в особо крупных размерах поддерживают 81% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 16% – не поддерживают. (Среди тех, кто не участвовал в опросе президента – 63% поддерживают ее, 21% – не поддерживают, 16% – не определились). Идею сокращения количества народных депутатов до 300 поддерживают 95% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 4% – не поддерживают. Среди тех, кто не участвовал в опросе президента – 81% поддерживают ее, 7% – не поддерживают, 13% – не определились).

поддерживают 95% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 4% – не поддерживают. Среди тех, кто не участвовал в опросе президента – 81% поддерживают ее, 7% – не поддерживают, 13% – не определились). В то же время идею создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей поддерживают 45% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 43% – не поддерживают, 12% – не определились. Среди тех, кто не участвовал в опросе – 33% поддерживают ее, 39% – не поддерживают, 28% – не определились.

Социологи отмечают, что среди участков, которые охватило исследование, на 69% УИК проводился опрос президента.

На тех участках, где опрос президента не проводился – 67% ответили, что приняли бы участие в нем, если бы он проводился.

В общем в опросе президента больше всего участвовали избиратели партии "Слуга народа" (63% – брали, 37% – нет), а меньше всего избиратели партии "Европейская солидарность" (27% – участвовали, 73% – нет).

Исследование проходило 25 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборочная совокупность – 9947 респондентов. Среди них 1200 респондентов методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров (опрос тех, кто не голосовал на выборах). Ошибка репрезентативности: не более 2,8%.

А также 8747 респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Для случайного отбора респондентов была применена методика устойчивого шага. Ошибка репрезентативности: не более 1,4%