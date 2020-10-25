За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг," кожен другий українець, який голосував на місцевих виборах, проігнорував 5 питань від президента Володимира Зеленського. При цьому думки опитаних і тих, хто не відповідав на питання здебільшого тотожні.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів в ефірі телеканалу "Україна 24", detector.media

Пряма мова Мисіва: "Ми опитували всіх, хто виходив з дільниці, і навіть тих, хто не відповідав на опитування президента. Близько половини тих, хто прийшов на дільниці, вийшли з них і взяли участь у нашому опитуванні, проголосували в опитуванні президента".

Деталі: При цьому думки тих, хто відповідав на питання від Зеленського, і не відповідав - фактично збігаються.

Зокрема, серед тих, хто взяли участь в опитуванні, 81% - підтримують ідею довічного ув'язнення за корупцію у великих розмірах, 63% тих, хто не брав участі в опитуванні, - також підтримують цю ідею.

45% відповіли, що виступають за створення ЗВТ на Донбасі і підтвердили це в дослідженні Зеленського. Поділяють думку і 33% тих, хто не голосував.

Питання щодо 300 депутатів підтримали 95% тих, хто відповідав, і 81% тих, хто проігнорував опитування.

Підтримують легалізацію медичного канабісу 70% опитаних і 52% тих, хто не голосував.

78% опитаних, виступили за ініціативу щодо перегляду положень Будапештського меморандуму, 56% тих, хто не відповідав, - також поділяють цю думку.

Опитування проводилося серед респондентів, які взяли участь у виборах, на виході з виборчих дільниць.

Під час онлайн-прес-конференції 25 жовтня відзначалося, що третина опитаних не відповідали на питання президента. Згодом стало відомо, що, насправді, за даними соціологів, кожен другий виборець взяв участь в опитуванні.

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