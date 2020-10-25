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Третина виборців проігнорували опитування від Зеленського – "Рейтинг"

Неділя, 25 жовтня 2020, 21:07
фото: Українська правда

За результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг," третина українців, які голосували на місцевих виборах, проігнорувала 5 питань від президента Володимира Зеленського. При цьому думки опитаних і тих, хто не відповідав на питання, здебільшого тотожні.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: За результатами опитування, третина респондентів не брали участь в опитуванні від президента Володимира Зеленського.

При цьому думки тих, хто відповідав на питання від Зеленського, і не відповідав - фактично збігаються. 

Зокрема, серед тих, хто взяли участь в опитуванні, 81% - підтримують ідею довічного ув'язнення за корупцію у великих розмірах, 63% тих, хто не брав участі в опитуванні, - також підтримують цю ідею.

45% відповіли, що виступають за створення ЗВТ на Донбасі і підтвердили це в дослідженні Зеленського. Поділяють думку і 33% тих, хто не голосував.

Питання щодо 300 депутатів підтримали 95% тих, хто відповідав, і 81% тих, хто проігнорував опитування.

Підтримують легалізацію медичного канабісу 70% опитаних і 52% тих, хто не голосував.

78% опитаних, виступили за ініціативу щодо перегляду положень Будапештського меморандуму, 56% тих, хто не відповідав, - також поділяють цю думку.

 

Опитування проводилося серед респондентів, які взяли участь у виборах, на виході з виборчих дільниць.

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Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 
  • Заплановане президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування з п'ятьма питаннями буде фінансувати партія "Слуга народу". На організацію і роботу інтерв'юерів партії "Слуга народу" необхідно витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат може досягти 103 млн грн.

Українська правда
Теми: Зеленськийопитуваннявиборисоціологіярейтинг


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