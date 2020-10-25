Філатов закликає центральну владу не тиснути на місцеве самоврядування

Чинний мер Дніпра та лідер виборчих перегонів за цю посаду Борис Філатов звернувся до центральної влади та "монобільшості" з проханням почати дослухатись до місцевого самоврядування та не порушувати їх права.

Джерело: Філатов в ефірі "Ніч виборів із Савіком Шустером"

Пряма мова: "Центральна влада повинна почати слухати місцеве самоврядування, ми налаштовані на конструктивну роботу. Перестаньте згортати децентралізацію, перестаньте наступати на права місцевого самоврядування і, я думаю, що в принципі, особливо в ситуації, коли йде така серйозна хвиля епідемії, нам потрібно разом працювати".

Деталі: З такими словами Філатов звернувся до лідера президентської партії "Слуга народу" Олександру Корнієнку.

На думку лідера першого туру виборів у Дніпрі, влада має зробити висновки та не використовувати адмінресурс та політичні справи проти місцевого самоврядування.

Що передувало: Згідно з екзит-полом Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24", у 1 турі виборів міського голови Дніпра лідирує чинний мер Борис Філатов.

На виборах до міської ради Дніпра перемагає партія "Пропозиція" – 28.33%, лідером якої також є Філатов.