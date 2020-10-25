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Філатов закликає центральну владу не тиснути на місцеве самоврядування

Неділя, 25 жовтня 2020, 23:23
Філатов закликає центральну владу не тиснути на місцеве самоврядування
Фото: ОП

Чинний мер Дніпра та лідер виборчих перегонів за цю посаду Борис Філатов звернувся до центральної влади та "монобільшості" з проханням почати дослухатись до місцевого самоврядування та не порушувати їх права. 

Джерело: Філатов в ефірі "Ніч виборів із Савіком Шустером"

Пряма мова: "Центральна влада повинна почати слухати місцеве самоврядування, ми налаштовані на конструктивну роботу. Перестаньте згортати децентралізацію, перестаньте наступати на права місцевого самоврядування і, я думаю, що в принципі, особливо в ситуації, коли йде така серйозна хвиля епідемії, нам потрібно разом працювати".

Деталі: З такими словами Філатов звернувся до лідера президентської партії "Слуга народу" Олександру Корнієнку. 

На думку лідера першого туру виборів у Дніпрі, влада має зробити висновки та не використовувати адмінресурс та політичні справи проти місцевого самоврядування. 

Що передувало: Згідно з екзит-полом Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24", у 1 турі виборів міського голови Дніпра лідирує чинний мер Борис Філатов

На виборах до міської ради Дніпра перемагає партія "Пропозиція" – 28.33%, лідером якої також є Філатов.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Дніпровибори
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