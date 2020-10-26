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Филатов призывает центральную власть не давить на местное самоуправление

Понедельник, 26 октября 2020, 00:23
Фото: ОП

Действующий мэр Днепра и лидер избирательной гонки за эту должность Борис Филатов обратился к центральной власти и "монобольшинству" с просьбой начать слушать местное самоуправление и не нарушать их права.

Источник: Филатов в эфире "Ночь выборов с Савиком Шустером"

Прямая речь:"Центральная власть должна начать слушать местное самоуправление, мы настроены на конструктивную работу. Перестаньте сворачивать децентрализацию, перестаньте наступать на права местного самоуправления и, я думаю, что в принципе, особенно в ситуации, когда идет такая серьезная волна эпидемии, нам нужно вместе работать".

Деталі: С такими словами Филатов обратился к лидеру президентской партии "Слуга народа" Александру Корниенко.

По мнению лидера первого тура выборов в Днепре, власть должна сделать выводы и не использовать админресурс и политические дела против местного самоуправления.

Что предшествовало: Согласно экзит-полу Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", в 1 туре выборов городского головы Днепра лидирует действующий мэр Борис Филатов. На выборах в городской совет Днепра побеждает партия "Пропозиція" – 28.33%, лидером которой является также Филатов.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Днепрвиборы


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