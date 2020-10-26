Львів’яни вирішили, що буде другий тур – Садовий про результати виборів

Чинний мер Львова та лідер першого туру виборів на цю ж посаду Андрій Садовий сподівається перемогти у другому турі, куди він вийшов разом із кандидатом від "Європейської солідарності" Олегом Синюткою.

Джерело: Садовий в ефірі "Ніч виборів із Савіком Шустером"

Пряма мова: "Львів’яни прийняли рішення, що буде другий тур. Я б дуже хотів, щоб це була боротьба планів, стратегій, щоб було менше бруду.

Але ми готові до різних кампанії. Але наша мета перемагати, йти вперед, щоб Львів мав хороший поступ у завтрашній день"

Деталі: Водночас кандидат від "ЄС" зазначив, що у другому турі триватиме боротьба за "Львів Садового" та "Львів майбутнього". .

Що передувало: У другий тур виборів міського голови Львова виходять чинний мер Андрій Садовий і кандидат від "Європейської солідарності" Олег Синютка, свідчить екзит-пол Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24".

На виборах до Львівської міської ради найбільше місць здобуває "Європейська солідарність", яка набрала 30.74% голосів. На другому місці – "Самопоміч" із результатом 24.12%.