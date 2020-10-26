Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Львів’яни вирішили, що буде другий тур – Садовий про результати виборів

Понеділок, 26 жовтня 2020, 00:52
Фото: hromadske

Чинний мер Львова та лідер першого туру виборів на цю ж посаду Андрій Садовий сподівається перемогти у другому турі, куди він вийшов разом із кандидатом від "Європейської солідарності" Олегом Синюткою. 

Джерело: Садовий в ефірі "Ніч виборів із Савіком Шустером"

Пряма мова: "Львів’яни прийняли рішення, що буде другий тур. Я б дуже хотів, щоб це була боротьба планів, стратегій, щоб було менше бруду. 

Але ми готові до різних кампанії. Але наша мета перемагати, йти вперед, щоб Львів мав хороший поступ у завтрашній день"

Деталі: Водночас кандидат від "ЄС" зазначив, що у другому турі триватиме боротьба за "Львів Садового" та "Львів майбутнього". . 

Що передувало: У другий тур виборів міського голови Львова виходять чинний мер Андрій Садовий і кандидат від "Європейської солідарності" Олег Синютка, свідчить екзит-пол Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24". 

На виборах до Львівської міської ради найбільше місць здобуває "Європейська солідарність", яка набрала 30.74% голосів. На другому місці – "Самопоміч" із результатом 24.12%.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: СадовийЛьвіввибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

таблицяЯвка на виборах склала близько 37% – ЦВК

У Львові в другий тур виходять кандидати з прізвищами на "С" – екзит-пол

Мером Харкова знову буде Кернес – екзит-пол

В Києві "Удар" перша, "ЄС" друга, 4 партії ділять четверту сходинку - екзит-пол "Рейтинга"

інфографікаВибори мера Києва: екзит-пол показав нищівну перемогу Кличка, але буде 2-й тур

Глава МЗС Угорщини у день виборів в Україні закликав підтримати одну з партій

Усі новини...
Садовий
Справа Стуса: Садовий просить не ховати книги через Медведчука
Садовий передумав і вчетверте висуватиметься в мери Львова
На (про)західному фронті без змін. Що думають про об'єднання Садовий, Гриценко, Заліщук та Гацько
Останні новини
01:33
Потягом із Луганщини за 500 грн їхали голосувати на Київщину: поліція викрила чергову "карусель"
00:52
Львів’яни вирішили, що буде другий тур – Садовий про результати виборів
00:23
Філатов закликає центральну владу не тиснути на місцеве самоврядування
23:36
Чинний мер Черкас позмагається з представником "Голосу" – екзит-пол
23:28
інфографіка Не пішли на вибори: кожен 5-й через стан здоров’я
23:15
Речник "5 питань": батьків дітей-інтерв'юерів покарають
22:59
інфографіка Опитування Зеленського: щодо одного питання думки українців розділились – "Рейтинг"
22:53
Нинішній мер Чернівців програє вибори - екзит-пол
22:51
інфографікаВінницю очолить представник Гройсмана – екзит-пол
22:50
Екзит-пол: у 2-й тур в Ужгороді виходять чинний мер і "слуга народу"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!