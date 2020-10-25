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Львовяне решили, что будет второй тур – Садовый о результатах выборов

Воскресенье, 25 октября 2020, 23:52
Львовяне решили, что будет второй тур – Садовый о результатах выборов
Фото: hromadske

Действующий мэр Львова и лидер первого тура выборов на эту же должность Андрей Садовый надеется победить во втором туре, куда он вышел вместе с кандидатом от "Европейской солидарности" Олегом Синюткой.

Источник: Садовый в эфире "Ночь выборов с Савиком Шустером"

Прямая речь: "Львовяне приняли решение, что будет второй тур. Я бы очень хотел, чтобы это была борьба планов, стратегий, чтобы было меньше грязи.

Но мы готовы к различным кампаниям. Но наша цель побеждать, идти вперед, чтобы Львов имел хороший прогресс завтра". 

Детали: В то же время кандидат от "ЕС" отметил, что во втором туре будет продолжаться борьба за "Львов Садового" и "Львов будущего". .

Что предшествовало: Во второй тур выборов городского головы Львова выходят действующий мэр Андрей Садовый и кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка, свидетельствует экзит-пол Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24". 

На выборах во Львовский городской совет больше всего мест забирает "Европейская солидарность", которая набрала 30.74% голосов. На втором месте – "Самопомич" с результатом 24.12%.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: СадовыйЛьвоввиборы
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