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Під час протестів у Білорусі затримали близько 300 осіб

Понеділок, 26 жовтня 2020, 02:41
Під час протестів у Білорусі затримали близько 300 осіб

Під час акцій "Народного ультиматуму" у Білорусі, за даними правозахисників, затримали 290 осіб.

Джерело: Правозахисний центр "Вясна", "Радіо Свобода"

Деталі: Список затриманих постійно оновлюється. Наразі відомо, що учасників акцій, окрім Мінська, забирали у Ліді, Бресті, Гомелі, Вітебську, Гродно та Могильові. 

 

Повідомляється, що близько 20 осіб вже відпустили. 

 

Традиційно силовики затримували і представників ЗМІ. 

 

Що передувало: Опозиціонер Світлана Тихановська пред'явила владі ультиматум: відставка Олександра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства. 

У Мінську 25 жовтня відбувся 11-й багатотисячний марш – на підтримку "народного ультиматуму", акції протесту пройшли і в інших містах Білорусі.

Опозиція повідомляє що кількість учасників акції протесту в столиці Білорусі в останній день "народного ультиматуму" перевищила 100 тисяч осіб.

Українська правда
Теми: Білорусьмітинги
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