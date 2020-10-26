Під час протестів у Білорусі затримали близько 300 осіб
Під час акцій "Народного ультиматуму" у Білорусі, за даними правозахисників, затримали 290 осіб.
Джерело: Правозахисний центр "Вясна", "Радіо Свобода"
Деталі: Список затриманих постійно оновлюється. Наразі відомо, що учасників акцій, окрім Мінська, забирали у Ліді, Бресті, Гомелі, Вітебську, Гродно та Могильові.
Повідомляється, що близько 20 осіб вже відпустили.
Традиційно силовики затримували і представників ЗМІ.
Що передувало: Опозиціонер Світлана Тихановська пред'явила владі ультиматум: відставка Олександра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства.
У Мінську 25 жовтня відбувся 11-й багатотисячний марш – на підтримку "народного ультиматуму", акції протесту пройшли і в інших містах Білорусі.
Опозиція повідомляє що кількість учасників акції протесту в столиці Білорусі в останній день "народного ультиматуму" перевищила 100 тисяч осіб.