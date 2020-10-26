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Во время протестов в Беларуси задержали порядка 300 человек

Понедельник, 26 октября 2020, 02:41
Во время протестов в Беларуси задержали порядка 300 человек

Во время акций "Народного ультиматума" в Беларуси, по данным правозащитников, задержали 290 человек.

Источник: Правозащитный центр "Вясна", "Радио Свобода"

Детали: Список задержанных постоянно обновляется. Известно, что участников акций, кроме Минска, забирали в Лиде, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно и Могилеве.

 

Сообщается, что около 20 человек уже отпустили.

 

Традиционно, силовики задерживали и представителей СМИ.

 

Что предшествовало: Оппозиционер Светлана Тихановская предъявила властям ультиматум: отставка Александра Лукашенко, освобождение политзаключенных, прекращение уличного насилия.

В Минске прошел 11-й многотысячный марш – в поддержку "народного ультиматума", акции протеста состоялись и в других городах Беларуси.

Оппозиция сообщает что количество участников акции протеста в столице Беларуси в последний день "народного ультиматума" превысило 100 тысяч человек.

Украинская правда

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Темы: Беларусьмитинги
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