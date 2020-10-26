На Буковині черговий антирекорд нових заражень COVID-19
Понеділок, 26 жовтня 2020, 05:21
25 жовтня у Чернівецькій області зафіксували 323 випадки захворювання на коронавірус – це найбільший показник в області за час пандемії.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: Цього для лабораторія дослідила 752 зразки. Окрім того, у неділю одужав від коронавірусу 91 хворий.
Загалом в області вже зареєстрували 19728 випадків зараження, із них летальних – 438. Всього вилікувались 10028 буковинців.
Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"
"У Чернівецькій області 17 людей повторно перехворіли на коронавірус", – головна санлікарка Буковини
Нагадаємо:
- В Україні протягом суботи, 24 жовтня, виявили ще 6 088 випадків коронавірусу, 102 заражених померли.
Українська правда