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На Буковині черговий антирекорд нових заражень COVID-19

Понеділок, 26 жовтня 2020, 06:21
Фото: Ельдар Сарахман, УП

25 жовтня у Чернівецькій області зафіксували 323 випадки захворювання на коронавірус – це найбільший показник в області за час пандемії.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Цього для лабораторія дослідила 752 зразки. Окрім того, у неділю одужав від коронавірусу 91 хворий. 

Загалом в області вже зареєстрували 19728 випадків зараження, із них летальних – 438. Всього вилікувались 10028 буковинців. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"  

"У Чернівецькій області 17 людей повторно перехворіли на коронавірус", – головна санлікарка Буковини

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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