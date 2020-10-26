На Буковині черговий антирекорд нових заражень COVID-19

25 жовтня у Чернівецькій області зафіксували 323 випадки захворювання на коронавірус – це найбільший показник в області за час пандемії.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Цього для лабораторія дослідила 752 зразки. Окрім того, у неділю одужав від коронавірусу 91 хворий.

Загалом в області вже зареєстрували 19728 випадків зараження, із них летальних – 438. Всього вилікувались 10028 буковинців.

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