На Буковине очередной антирекорд новых заражений COVID-19
Понедельник, 26 октября 2020, 05:21
25 октября в Черновицкой области зафиксировали 323 случая заболевания коронавирусом – это самый большой показатель в области за время пандемии.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: В этом для лаборатория исследовала 752 образцов. Кроме того, в воскресенье оправился от коронавируса 91 больной.
Всего в области уже зарегистрировали 19728 случаев заражения, из них летальных – 438. Всего вылечились 10028 буковинцев.
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"В Черновицкой области 17 человек повторно переболели коронавирусом", – главный санврач Буковины
Напомним:
- В Украине в течение субботы, 24 октября, обнаружили еще 6088 случаев коронавируса, 102 зараженных умерли.
Украинская правда