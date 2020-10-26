25 октября в Черновицкой области зафиксировали 323 случая заболевания коронавирусом – это самый большой показатель в области за время пандемии.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В этом для лаборатория исследовала 752 образцов. Кроме того, в воскресенье оправился от коронавируса 91 больной.

Всего в области уже зарегистрировали 19728 случаев заражения, из них летальных – 438. Всего вылечились 10028 буковинцев.

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"В Черновицкой области 17 человек повторно переболели коронавирусом", – главный санврач Буковины

Напомним: