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Окупанти порушили "тишу" біля Авдіївки – ООС

Понеділок, 26 жовтня 2020, 07:20

25 жовтня збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню біля Авдіївки. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, режим припинення вогню противник порушив у вечірній час доби, застосувавши у районі Авдіївки ручний протитанковий гранатомет".

Деталі: Зазначається, що провокативні поодинокі постріли не становили загрози життю і здоров’ю українських військових. Відповідно, вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 26 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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