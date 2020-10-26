Оккупанты нарушили "тишину" возле Авдеевки – ООС
Понедельник, 26 октября 2020, 07:20
25 октября вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня около Авдеевки.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, применив в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет".
Детали: Отмечается, что провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военных. Соответственно, огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.
Украинская правда