Оккупанты нарушили "тишину" возле Авдеевки – ООС

25 октября вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня около Авдеевки.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, применив в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет".

Детали: Отмечается, что провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военных. Соответственно, огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере.