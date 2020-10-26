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Азербайджан узяв під контроль кілька сіл і місто в Карабасі

Понеділок, 26 жовтня 2020, 10:28

Армія Азербайджану взяла під свій контроль місто Губадли і низку сіл в Нагірному Карабасі.

Джерело: президент Азербайджану Ільхам Алієв в Twitter

Пряма мова Алієва: "Сьогодні азербайджанська армія звільнила від окупантів кілька сіл Зангіланського, Джебраїльський, Губадлінського районів і місто Губадли. З любов'ю до азербайджанської армії! Карабах – це Азербайджан!"

Деталі: Він також вважає, що співголови Мінської групи ОБСЄ "повинні залишатися нейтральними і не вставати на чийсь бік". На думку Алієва, співголови повинні переконати Вірменію, що вона "повинна зупинити агресію, дотримуватися режиму припинення вогню і взяти зобов'язання щодо звільнення земель".

Алієв також нагадав, що статут ООН забезпечує кожній країні право на самооборону і додав, що Азербайджан захищає себе і звільняє свої території.

Що було раніше: Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні перемир’я, досягненого за посередництва США, яке мало почати діяти 26 жовтня. 

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Українська правда
Теми: АзербайджанВірменія


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