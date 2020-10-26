Азербайджан узяв під контроль кілька сіл і місто в Карабасі

Армія Азербайджану взяла під свій контроль місто Губадли і низку сіл в Нагірному Карабасі.

Джерело: президент Азербайджану Ільхам Алієв в Twitter

Пряма мова Алієва: "Сьогодні азербайджанська армія звільнила від окупантів кілька сіл Зангіланського, Джебраїльський, Губадлінського районів і місто Губадли. З любов'ю до азербайджанської армії! Карабах – це Азербайджан!"

Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и город Губадлы. Слава Азербайджанской армии! Карабах- это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 25, 2020

Деталі: Він також вважає, що співголови Мінської групи ОБСЄ "повинні залишатися нейтральними і не вставати на чийсь бік". На думку Алієва, співголови повинні переконати Вірменію, що вона "повинна зупинити агресію, дотримуватися режиму припинення вогню і взяти зобов'язання щодо звільнення земель".

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны оставаться нейтральными и не вставать на чью-либо сторону. Сопредседатели должны убедить Армению, что она должна остановить агрессию, соблюдать режим прекращения огня и взять обязательство по освобождению земель. — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 25, 2020

Алієв також нагадав, що статут ООН забезпечує кожній країні право на самооборону і додав, що Азербайджан захищає себе і звільняє свої території.

Що було раніше: Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні перемир’я, досягненого за посередництва США, яке мало почати діяти 26 жовтня.

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