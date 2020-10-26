Азербайджан взял под контроль несколько сел и город в Карабахе

Армия Азербайджана взяла под свой контроль город Губадлы и ряд сел в Нагорном Карабахе.

Источник: президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter

Прямая речь Алиева: "Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. С любовью к азербайджанской армии! Карабах – это Азербайджан!"

Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации несколько сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов и город Губадлы. Слава Азербайджанской армии! Карабах- это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 25, 2020

Детали: Он также считает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ "должны оставаться нейтральными и не вставать на чью-либо сторону". По мнению Алиева, сопредседатели должны убедить Армению, что она "должна остановить агрессию, соблюдать режим прекращения огня и взять обязательство по освобождению земель".

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны оставаться нейтральными и не вставать на чью-либо сторону. Сопредседатели должны убедить Армению, что она должна остановить агрессию, соблюдать режим прекращения огня и взять обязательство по освобождению земель. — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 25, 2020

Алиев также напомнил, что устав ООН обеспечивает каждой стране право на самооборону и добавил, что Азербайджан защищает себя и освобождает свои территории.

Что было раньше: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия, достигнутого при посредничестве США, которое должно было вступить в силу 26 октября.