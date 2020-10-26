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Азербайджан взял под контроль несколько сел и город в Карабахе

Понедельник, 26 октября 2020, 10:28

Армия Азербайджана взяла под свой контроль город Губадлы и ряд сел в Нагорном Карабахе.

Источник: президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter

Прямая речь Алиева: "Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. С любовью к азербайджанской армии! Карабах – это Азербайджан!"

Детали: Он также считает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ "должны оставаться нейтральными и не вставать на чью-либо сторону". По мнению Алиева, сопредседатели должны убедить Армению, что она "должна остановить агрессию, соблюдать режим прекращения огня и взять обязательство по освобождению земель".

Алиев также напомнил, что устав ООН обеспечивает каждой стране право на самооборону и добавил, что Азербайджан защищает себя и освобождает свои территории.

Что было раньше: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия, достигнутого при посредничестве США, которое должно было вступить в силу 26 октября.

Украинская правда
Темы: АзербайджанАрмения


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