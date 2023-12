Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в порушенні третього перемир’я

Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в порушенні перемир’я, досягненого за посередництва США, яке мало почати діяти 26 жовтня.

Як пише "Європейська правда", з такими заяви синхронно виступили офіційні органи обох країн вранці 26 жовтня.

"Грубе порушення гуманітарного перемир’я Вірменією. Місто Тертер та прилеглі села опинилися під артилерійським обстрілом вірменських збройних сил, починаючи з 8:05 26 жовтня", - повідомило Міністерство закордонних справ Азербайджану.

Gross violation of the humanitarian ceasefire agreement by #Armenia . Tartar city and nearby villages are under artillery attack by Armenian armed forces starting from 8.05 am October 26, 2020. #StopArmenianAggression #StopArmenianOccupation #KarabakhIsAzerbaijan

У Вірменії спершу заявили, що звинувачення Азербайджану з'явились ще до початку дії перемир'я та що вони не відповідають дійсності.

"Після досягнення угоди в США про гуманітарне перемир’я, що мало набути чинності 26 жовтня о 8 годині ранку, Міноборони Азербайджану поспішило звинуватити Вірменію у порушенні режиму припинення вогню ще до офіційного його початку. Потім вони видалили пост", - написала прессекретар міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

Вона також навела повідомлення Міноборони невизнаного Арцаху про те, що вони "суворо дотримуються" досягнених домовленостей та заяви Азербайджану можуть свідчити про підготовку до нових провокацій.

Artsakh’s Ministry of Defense states that the DA subdivisions are strictly following the achieved agreements and the accusations of the enemy have nothing to do with the reality but were made in the context of preparing a ground for its further provocations,