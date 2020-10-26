У Києві понад 3 сотні хворих на COVID і 15 смертей за добу
За добу 25 жовтня у столиці лабораторно підтвердили 308 нових випадків захворювання на коронавірус, 15 хворих померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили в 308 людей. 15 хворих померли".
Деталі: Серед нових хворих: 168 жінок віком від 20 до 84 років, 131 чоловік віком від 18 до 91 років, 4 дівчаток від 9 місяців до 15 років та 5 хлопчиків від 11 до 17 років. Захворіли, зокрема, 13 медиків.
42 хворих госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському (83), в Деснянському (44) та в Дніпровському (43) районах.
Загалом наразі у столичних лікарнях перебувають 1856 хворих на коронавірус. Із них 31 дитина. 463 пацієнти – у важкому стані, 647 отримують кисневу підтримку, 29 – під апаратами ШВЛ.
Іще 178 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.
Запалення легень в столичних лікарнях лікують 466 хворих.
Станом на 26 жовтня у столиці вже 34 362 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 699 киян. Подолали хворобу 11 749 осіб, з них 5 за минулу добу.
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Передісторія:
- За добу 25 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 5 426 осіб, 73 пацієнти померли, 1 029 хворих одужали, було госпіталізовано 736 людей.