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В Киеве более 3 сотен больных COVID и 15 смертей за сутки

Понедельник, 26 октября 2020, 09:49
В Киеве более 3 сотен больных COVID и 15 смертей за сутки
Фото КГГА

За сутки 25 октября в столице лабораторно подтвердили 308 новых случаев заболевания коронавирусом, 15 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 308 человек. 15 больных умерли".

Детали: Среди новых больных 168 женщин в возрасте от 20 до 84 лет, 131 мужчина в возрасте от 18 до 91 года, 4 девочек от 9 месяцев до 15 лет и 5 мальчиков от 11 до 17 лет. Заболели, в частности, 13 медиков.

42 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (83), в Деснянском (44) и в Днепровском (43) районах.

В общем сейчас в столичных больницах находятся 1856 больных коронавирусом. Из них 31 ребенок. 463 пациентов – в тяжелом состоянии, 647 получают кислородную поддержку, 29 – под аппаратами ИВЛ.

Еще 178 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Воспаление легких в столичных больницах лечат 466 больных.

По состоянию на 26 октября в столице уже 34 362 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 699 киевлян. Преодолели болезнь 11749 человек, из них 5 за прошедшие сутки.

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Предыстория:

  • За сутки 25 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 5426 человек, 73 пациента умерли, 1029 больных выздоровели, были госпитализированы 736 человек.

Украинская правда

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Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко
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