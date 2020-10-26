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МОЗ витратить 19 мільйонів на ремдесивір, попри підозру в його неефективності

Понеділок, 26 жовтня 2020, 10:26
МОЗ витратить 19 мільйонів на ремдесивір, попри підозру в його неефективності
Фото theworldnews.net

ДП "Медичні закупівлі України" Міністерства охорони здоров’я 22 жовтня уклало угоду з пакистанською компанією "BF Biosciences Limited" про закупівлю препарату ремдесивір на суму 19,33 млн грн.

Джерело: "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро"

Деталі: До 1 грудня 2020 року виробник "BF Biosciences Limited" має поставити 28 200 флаконів ремдесивіру 100 мг у формі ліофілізованого порошку для інфузій по 686 гривень за флакон.

Видання відзначає, що йдеться про синтетичний противірусний препарат, який розробила компанія "Gilead Sciences, Inc." (США) для лікування хвороб, спричинених вірусами Ебола і Марбург.

"Медзакупівлі" повідомляли, що це перший препарат, який продемонстрував успішні результати під час експериментального лікування хворих на COVID-19. Його використання тимчасово дозволено або затверджено для лікування хворих на COVID-19 у 50 країнах, серед яких США, ЄС, Велика Британія, Ізраїль, Японія, Сингапур, ОАЕ, Тайланд тощо.

Водночас нещодавно Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала проміжні результати дослідження, які показали, що ремдесивір "не знизив достовірно смертність (у пацієнтів без штучної вентиляції легень або в будь-якій інший підгрупі), не вплинув на час початку штучної вентиляції легень або тривалість госпіталізації".

"Медзакупівлі" з приводу цього наголосили, що дослідження ВООЗ ще не рецензоване науковцями та не опубліковане у наукових журналах. Там також заявили, що не формують потребу в ліках, а закуповують їх відповідно до доручень МОЗ України.

Пакистанська "BF Biosciences Limited" є одним із дев’яти виробників, котрим "Gilead Sciences, Inc." тимчасово надала ліцензії на виробництво ремдесивіру для задоволення попиту в світі. "Медзакупівлі" стверджують, що провели перемовини з усіма дев’ятьма виробниками, знизивши ціну вчетверо – з $96 (2 713 грн.) до $24 (686 грн.) за флакон.

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Теми: МОЗкоронавірус
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