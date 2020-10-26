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МОЗ потратит 19 миллионов на ремдесивир, несмотря на подозрение в его неэффективности

Понедельник, 26 октября 2020, 10:26
МОЗ потратит 19 миллионов на ремдесивир, несмотря на подозрение в его неэффективности
Фото theworldnews.net

ГП "Медицинские закупки Украины" Министерства здравоохранения 22 октября заключило соглашение с пакистанской компанией "BF Biosciences Limited" о закупке препарата ремдесивир на сумму 19,33 миллиона гривен.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро"

Детали: До 1 декабря 2020 года производитель "BF Biosciences Limited" должен поставить 28 200 флаконов ремдесивира 100 мг в форме лиофилизированного порошка для инъекций по 686 гривен за флакон.

Издание отмечает, что речь идет о синтетическом противовирусном препарате, который разработала компания "Gilead Sciences, Inc." (США) для лечения болезней, вызванных вирусами Эбола и Марбург.

"Медзакупки" сообщали, что это первый препарат, который продемонстрировал успешные результаты в ходе экспериментального лечения больных COVID-19. Его использование временно разрешено или утверждено для лечения больных COVID-19 в 50 странах, среди которых США, ЕС, Великобритания, Израиль, Япония, Сингапур, ОАЭ, Таиланд и др.

В то же время недавно Всемирная организация здравоохранения опубликовала промежуточные результаты исследования, которые показали, что ремдесивир "не снизил достоверно смертность (у пациентов без искусственной вентиляции легких или в любой другой подгруппе), не повлиял на время начала искусственной вентиляции легких или продолжительность госпитализации".

"Медзакупки" по поводу этого отметили, что исследование ВОЗ еще не рецензировано учеными и не опубликовано в научных журналах. Там также заявили, что не формируют потребность в лекарствах, а закупают их в соответствии с поручениями МОЗ Украины.

Пакистанская "BF Biosciences Limited" является одним из девяти производителей, которым "Gilead Sciences, Inc." временно предоставила лицензии на производство ремдесивира для удовлетворения спроса в мире.

"Медзакупки" утверждают, что провели переговоры со всеми девятью производителями, снизив цену в 4 раза – с $96 (2713 грн.) до $24 (686 грн.) за флакон.

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Темы: Минздравкоронавирус
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