Скандальний екснардеп заявив про перемогу на виборах глави ОТГ

Колишній народний депутат Богдан Дубневич заявив про перемогу на виборах голови Солонківської об'єднаної територіальної громади на Львівщині.

Джерело: Дубневич у Facebook, Zaxid.net

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Zaxid.net також повідомляє, за даними, отриманими від штабів кандидатів, що на виборах голови Солонківської ОТГ, що межує зі Львовом, перемагає 58-річний Дубневич, набравши 51,3% голосів тих, хто прийшов на вибори. А чинний голова Солонківської ОТГ 60-річний Віталій Ткачук отримав близько 29%.

Кандидатка від партії "Голос" 30-річна Надія Баволяк посіла третю сходинку з результатом 19%.

У Солонківську ОТГ з річним бюджетом близько 200 млн грн входять понад 20 сіл, зокрема, село Зубра, де проживають брати Дубневичі. Офіційно громада налічує понад 14,5 тис. мешканців. Дотепер Солонку понад 34 роки очолював Віталій Ткачук.

Передісторія:

Восени 2016 року декларації нардепів 8 скликання Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна.

Зокрема, брати Дубневичі виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 млн дол., його дружина Тетяна - 137,1 мільйона гривень.

НАБУ та Служба безпеки України ініціювали кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 млрд гривень.

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