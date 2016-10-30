Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У братів Дубневичів з "БПП" на двох - 700 мільйонів готівкою

Неділя, 30 жовтня 2016, 18:10
У братів Дубневичів з БПП на двох - 700 мільйонів готівкою

Народні депутати від "БПП" Богдан та Ярослав Дубневичі вказали у своїх електронних деклараціях значні суми готівкових коштів у різній валюті.

Як повідомляє Zaxid.net, загалом на двох нардепи від Львівщини тримають у готівці понад 578,4 млн грн, з врахуванням готівки, яка задекларована дружиною Богдана Дубневича – понад 715 мільйонів гривень.

Ярослав Дубневич задекларував 8,23 млн доларів, 2,78 млн євро та 5 млн грн готівкових коштів.

Богдан Дубневич тримає у готівці 11,5 мільйонів доларів. Його дружина Тетяна зберігає готівкою ще 137,1 млн грн.

При цьому на банківських рахунках Дубневичів фігурують значно менші суми: Богдан має 10,4 млн грн, Ярослав з дружиною Наталією – 2,3 млн грн.

На Богдана Дубневича та найближчих членів його сім’ї зареєстровано 409 об‘єктів нерухомого майна.

Ярослав Дубневич із сім’єю володіють 273 об’єктами нерухомості. Крім того, Дубневич-молодший задекларував 51 об’єкт незавершеного будівництва.

Кожен з братів задекларував також по колекції дорогих швейцарських годинників, а Ярослав Дубневич – збірку творів українського живопису, що включає у себе, зокрема, дві картини Олекси Новаківського, 18 полотен Івана Труша і 14 картин Сергія Васильківського.

Як відомо, низка пов’язаних із Дубневичами людей працює на керівних посадах в "Укрзалізниці", компанії, пов'язані з братами, виграють мільйонні тендери на УЗ

Також, згідно з даними декларацій за 2015 рік, найбільшими апартаментами серед народних депутатів володіє нардеп від "БПП" Богдан Дубневич - 1447,76 кв. м.

"Українська правда" в Threads

Теми: БППдеклараціїгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
БПП
Екснардепа "Блоку Петра Порошенка" впіймали на хабарі – ДБР
Мультиварки, теніс і тренажери: Мінюст покращив умови у СІЗО і в'язницях
Екснардеп від БПП нагрів державу на сотні тисяч – САП
Останні новини
13:23
В Нацбанку побачили потенціал для здешевлення кредитів
13:15
В Амазонії виявили долину загублених міст, побудованих близько 2,5 тисячі років тому – вчені
13:11
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч грн новобранцям ДШВ та морської піхоти
13:11
фотоСунак з візитом прибув до Києва
12:56
США можуть знову вдарити по позиціях хуситів у Ємені − ЗМІ
12:51
фотоУ Львові хірурги усунули підлітку вроджену ваду, якої він не міг позбутися 17 років
12:49
відеоДо найвищої міри заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
Усі новини...
Реклама: