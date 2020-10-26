Скандальный экс-нардеп заявил о победе на выборах главы ОТО

Бывший народный депутат Богдан Дубневич заявил о победе на выборах главы Солонковской объединенной территориальной общины на Львовщине.

Источник: Дубневич в Facebook, Zaxid.net

Детали: На своей странице в соцсети экс-нардеп благодарит общину за "доверие и поддержку"

Zaxid.net также сообщает, по данным, полученным от штабов кандидатов, на выборах главы Солонковской ОТО, граничащей со Львовом, побеждает 58-летний Дубневич, набрав 51,3% голосов пришедших на выборы. А действующий председатель Солонковской ОТО 60-летний Виталий Ткачук получил около 29%.

Кандидат от партии "Голос" 30-летняя Надежда Баволяк заняла третье место с результатом 19%.

В Солонковскую ОТО с годовым бюджетом около 200 млн грн входят более 20 сел, в частности, село Зубра, где проживают братья Дубневичи. Официально община насчитывает более 14,5 тыс. жителей. До сих пор Солонку более 34 лет возглавлял Виталий Ткачук.

Предыстория:

Осенью 2016 года декларации народных депутатов 8 созыва Богдана и Ярослава Дубневичей призвели фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были перечислены значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного них и членов их семей недвижимого имущества.

В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 млн долл., на руках у его жены Татьяны – 137 млн. грн.

НАБУ и Служба безопасности Украины инициировали несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 млрд гривен.

Читайте также: Миллионные схемы, махинации на закупках и "своя" Укрзализныця