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МВС Білорусі каже про понад 500 затриманих на протестах у неділю

Понеділок, 26 жовтня 2020, 12:24

У Білорусі 25 жовтня на акціях протесту на підтримку "народного ультиматуму" Лукашенкові затримали понад півтисячі осіб.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на білоруське "Радіо Свобода", про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі.

Загалом затримали 523 людей. з них 160 - у Мінську. Повідомляється, що 352 помістили у СІЗО до розгляду справи у суді.

МВС у своєму повідомленні пише, що затримували "найбільш агресивних учасників" та що деякі протестувальники кидали каміння у спецтранспорт міліції. 

Нагадаємо, у неділю у Мінську та в багатьох містах країни вийшли на вулицю на підтримку "народного ультиматуму".

Акція завершилася жорстким розгоном. У Мінську силовики застосували проти протестувальників світлошумові гранати і гумові кулі.

Поліція повідомляє про двох постраждалих ОМОНівців, але не згадує про травми серед протестувальників, хоча на фото й відео з місця подій можна бачити постраждалих від гранат та гумових куль.

Нагадаємо, 13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, яка перебуває у Литві, висунула владі ультиматум: відставка Александра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства. 

Теми: Білорусьвиборимітинги


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