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МВД Беларуси говорит о более 500 задержанных на протестах в воскресенье

Понедельник, 26 октября 2020, 11:24

В Беларуси 25 октября на акциях протеста в поддержку "народного ультиматума" Лукашенко задержали более полутысячи человек.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусское "Радио Свобода", об этом заявили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Всего задержали 523 человек. Из них 160 - в Минске. Сообщается, что 352 поместили в СИЗО до рассмотрения дела в суде.

МВД в своем сообщении пишет, что задерживали "наиболее агрессивных участников" и что некоторые протестующие бросали камни в спецтранспорт милиции.

В воскресенье в Минске и во многих городах страны вышли на улицу в поддержку "народного ультиматума".

Акция завершилась жестким разгоном. В Минске силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и резиновые пули.

Полиция сообщает о двух пострадавших ОМОНовцах, но не упоминает о травмах среди протестующих, хотя на фото и видео с места событий можно видеть пострадавших от гранат и резиновых пуль.

Напомним, 13 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая находится в Литве, предъявила властям ультиматум: отставка Александра Лукашенко, освобождение политзаключенных, прекращение уличного насилия.

Темы: Беларусьвиборымитинги
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