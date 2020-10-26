Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ОПОРА про вибори: Загальна оцінка позитивна, але проблеми були

Понеділок, 26 жовтня 2020, 12:32
Фото Дмитра Ларіна, УП

518 інцидентів було зафіксовано в день голосування, станом на день голосування відкрито 159 проваджень, складено 324 адміністративних протоколи: частина кримінальних проваджень стосується неправомірної вигоди виборцям.

Джерело: координаторка ОПОРИ Ольга Айвазовська, аналітики Олександр Клюжев та Олександр Неберикут на брифінгу 26 жовтня

Пряма мова Айвазовської: "Загальна оцінка є позитивною, тим не менше це не свідчить про відсутність проблем під час виборчого процесу. ОПОРА зафіксувала достатньо масові порушення процедури організації і проведення виборів, проведення кампанії, інцидентів, пов'язаних із порушенням правил ведення передвиборчої агітації та їх фінансування....".

Деталі: За словами Айвазовської, якби парламент завчасно прийняв зміни до Виборчого кодексу України - усі учасники були б у рівних умовах, бо нині у виборах до громад могли брати участь лише партії, через що з явилося поняття "партійна франшиза".

Вона наголосила, що держава не повністю забезпечила "антиковідні" засоби для комісій і проведення виборів, деякі члени виборчих комісій відмовлялися працювати.

Випадки підкупу виборців були, наприклад, у Київській області: керівник Університету Державної фіскальної служби пропонував гроші студентам.

У Рубіжному Лугансько області спостерігався підвіз виборців, а в Юріївці Донецької області багато громадян змінили виборчу адресу.

Неберикут зазначив, що загалом цього разу було менше порушень, ніж у 2015 році.

Видача бюлетенів без пред'явлення документів траплялася десь на 10% дільниць, але такі випадки не були масовими, подекуди - були поодинокими. У 2015 року було ледь не у двічі більше: на 17,7% ДВК.

Випадки голосування поза кабінкою чи демонстрація бюлетенів траплялися на 8,5% дільниць. Інколи це траплялося через погане освітлення на дільницях.

На 89,7% спостерігачі "ОПОРИ" не виявили порушень, які могли б вплинути на результати виборів, а на 9,4% дільниць були незначні порушення переважно процедурного типу. На 0,8% ДВК спостерігалися суттєві порушення у ході виборчого процесу.

Пряма мова Клюжева: "Конкурентні місцеві вибори супроводжувалися достатньо масовими порушеннями виборчого законодавства в розрізі окремих громад, але на поточний момент у спостерігачів "ОПОРИ" немає підстав вважати, що ці порушення - як у частині підкупу виборців або зловживання адміністративним ресурсом - мали централізований, організований характер в межах країни. Відповідальність за ці правопорушення розподіляється між різними суб'єктами на різних рівнях територіальних громад, обласних, районних та інших рад".

Інші подробиці: За підрахунками ОПОРИ, активність виборців склала 35,94% із похибкою дослідження 1,14% (ЦВК оцінила явку у 36,88% - УП). Але в умовах епідемії результати голосування такої кількості виборців є легітимними, зазначив Клюжев.

Олена Рощенко, УП
Теми: виборимісцева влада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Екснардеп, який сидів за вбивство, виграв вибори – ВВС

Стало відомо, коли оприлюднять результати опитування від Зеленського

Зеленського закликають до негайної ліквідації ОАСК – петиція

фото, відеоУ Білорусі по всій країні почалися страйки через ультиматум Лукашенку

Явка 36,88%: на місцеві вибори прийшли 10,5 млн українців

В Україні нові карантинні зони: хто потрапив до "червоної"

Усі новини...
вибори
Вибори у Харкові: Кернес готує фото, відео і планує повернутися додому
5 питань: ОПОРА каже, що Зеленський приховано агітував і зазіхнув на науку
За кулісами "5 питань від президента". Розповідь "волонтера" про опитування Зеленського
Останні новини
13:55
Транспортне держпідприємство оштрафували на 7 мільйонів за монополію
13:52
Неурядові організації виступили проти того, щоб інститут НАНу надавав допомогу хворим з COVID-19
13:22
Кабмін призначив тимчасового керівника Архітектурно-будівельної інспекції
13:16
Вибори у Харкові: Кернес готує фото, відео і планує повернутися додому
13:16
фотоНа Харківщині побили колишнього міністра
13:15
ВОЗ: Після антирекорду кількість захворілих на COVID у світі почала падати
12:56
5 питань: ОПОРА каже, що Зеленський приховано агітував і зазіхнув на науку
12:55
Українські підприємства збільшили виробництво соняшникової олії
12:47
У Сирії в результаті російських авіаударів по військових таборах загинули 34 людини
12:47
Грузинський сервіс прокату електросамокатів розпочав роботу в Києві
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!