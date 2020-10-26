ОПОРА про вибори: Загальна оцінка позитивна, але проблеми були

518 інцидентів було зафіксовано в день голосування, станом на день голосування відкрито 159 проваджень, складено 324 адміністративних протоколи: частина кримінальних проваджень стосується неправомірної вигоди виборцям.

Джерело: координаторка ОПОРИ Ольга Айвазовська, аналітики Олександр Клюжев та Олександр Неберикут на брифінгу 26 жовтня

Пряма мова Айвазовської: "Загальна оцінка є позитивною, тим не менше це не свідчить про відсутність проблем під час виборчого процесу. ОПОРА зафіксувала достатньо масові порушення процедури організації і проведення виборів, проведення кампанії, інцидентів, пов'язаних із порушенням правил ведення передвиборчої агітації та їх фінансування....".

Деталі: За словами Айвазовської, якби парламент завчасно прийняв зміни до Виборчого кодексу України - усі учасники були б у рівних умовах, бо нині у виборах до громад могли брати участь лише партії, через що з явилося поняття "партійна франшиза".

Вона наголосила, що держава не повністю забезпечила "антиковідні" засоби для комісій і проведення виборів, деякі члени виборчих комісій відмовлялися працювати.

Випадки підкупу виборців були, наприклад, у Київській області: керівник Університету Державної фіскальної служби пропонував гроші студентам.

У Рубіжному Лугансько області спостерігався підвіз виборців, а в Юріївці Донецької області багато громадян змінили виборчу адресу.

Неберикут зазначив, що загалом цього разу було менше порушень, ніж у 2015 році.

Видача бюлетенів без пред'явлення документів траплялася десь на 10% дільниць, але такі випадки не були масовими, подекуди - були поодинокими. У 2015 року було ледь не у двічі більше: на 17,7% ДВК.

Випадки голосування поза кабінкою чи демонстрація бюлетенів траплялися на 8,5% дільниць. Інколи це траплялося через погане освітлення на дільницях.

На 89,7% спостерігачі "ОПОРИ" не виявили порушень, які могли б вплинути на результати виборів, а на 9,4% дільниць були незначні порушення переважно процедурного типу. На 0,8% ДВК спостерігалися суттєві порушення у ході виборчого процесу.

Пряма мова Клюжева: "Конкурентні місцеві вибори супроводжувалися достатньо масовими порушеннями виборчого законодавства в розрізі окремих громад, але на поточний момент у спостерігачів "ОПОРИ" немає підстав вважати, що ці порушення - як у частині підкупу виборців або зловживання адміністративним ресурсом - мали централізований, організований характер в межах країни. Відповідальність за ці правопорушення розподіляється між різними суб'єктами на різних рівнях територіальних громад, обласних, районних та інших рад".

Інші подробиці: За підрахунками ОПОРИ, активність виборців склала 35,94% із похибкою дослідження 1,14% (ЦВК оцінила явку у 36,88% - УП). Але в умовах епідемії результати голосування такої кількості виборців є легітимними, зазначив Клюжев.