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ОПОРА о выборах: Общая оценка позитивная, но проблемы были

Понедельник, 26 октября 2020, 11:32
ОПОРА о выборах: Общая оценка позитивная, но проблемы были
Фото Дмитрия Ларина, УП

518 инцидентов было зафиксировано в день голосования, по состоянию на день голосования открыто 159 производств, составлены 324 административных протокола: часть уголовных производств касается неправомерной выгоды избирателям.

Источник: координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская, аналитики Александр Клюжев и Александр Неберикут на брифинге 26 октября

Прямая речь Айвазовской: "Общая оценка положительная, тем не менее это не свидетельствует об отсутствии проблем в ходе избирательного процесса. ОПОРА зафиксировала достаточно массовые нарушения процедуры организации и проведения выборов, проведения кампании, инцидентов, связанных с нарушением правил ведения предвыборной агитации и их финансирования...".

Детали: По словам Айвазовской, если бы парламент заблаговременно принял изменения в Избирательный кодекс Украины - все участники были бы в равных условиях, а сейчас в выборах в общины могли участвовать только партии, из-за чего появилось понятие "партийная франшиза".

Она подчеркнула, что государство не полностью обеспечило "антиковидные" меры для комиссий и проведения выборов, из-за чего некоторые члены избирательных комиссий отказывались работать.

Случаи подкупа избирателей были, например, в Киевской области: руководитель Университета Государственной фискальной службы предлагал деньги студентам.

В Рубежном Луганской области наблюдался подвоз избирателей, а в Юрьевке Донецкой области многие граждане изменили избирательный адрес.

Неберикут отметил, что в целом в этот раз было меньше нарушений, чем в 2015 году.

Выдача бюллетеней без предъявления документов случалась примерно на 10% участков, но такие случаи не были массовыми, местами - были единичными. В 2015 году было чуть ли не в два раза больше: на 17,7% УИК.

Случаи голосования за пределами кабинки или демонстрация бюллетеней случались на 8,5% участков. Иногда это случалось из-за плохого освещения на участках.

На 89,7% наблюдатели "ОПОРЫ" не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, а на 9,4% участков были незначительные нарушения преимущественно процедурного типа. На 0,8% УИК наблюдались существенные нарушения в ходе избирательного процесса.

Прямая речь Клюжева: "Конкурентные местные выборы сопровождались достаточно массовыми нарушениями избирательного законодательства в разрезе отдельных общин, но на текущий момент у наблюдателей "ОПОРЫ" нет оснований считать, что эти нарушения - как в части подкупа избирателей или злоупотребления административным ресурсом - имели централизованный, организованный характер в пределах страны. Ответственность за эти правонарушения распределяется между различными субъектами на различных уровнях территориальных общин, областных, районных и других советов".

Другие подробности: По подсчетам ОПОРЫ, активность избирателей составила 35,94% с погрешностью исследования 1,14% (ЦИК оценила явку в 36,88% - УП). Но в условиях эпидемии результаты голосования такого количества избирателей являются легитимными, отметил Клюжев.

Алена Рощенко, УП
Темы: виборыместная власть
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