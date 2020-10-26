ВОЗ: Після антирекорду кількість захворілих на COVID у світі почала падати
Число нових випадків заражень коронавірусів COVID-19 по всьому світу в неділю знизилося до 438 633 після суботнього антирекорду.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Деталі: Згідно з підрахунками ВООЗ, в суботу по всьому світу зареєстрували 468 409 нових випадків зараження коронавірусів.
Це - найвищий показник з моменту початку пандемії. У неділю число нових заражень в світі пішло на зниження.
З початку пандемії в світі було зафіксовано 42 млн випадків зараження, понад 1,1 млн померли від наслідків зараження.
Однак експерти відзначають, що насправді коронавірусом, ймовірно, в світі перехворіло на порядок більше людей, причому в основному - в дуже легкій формі.
За добу 25 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 5 426 осіб, 73 пацієнти померли, 1 029 хворих одужали, було госпіталізовано 736 людей.