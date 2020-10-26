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ВОЗ: После антирекорд количество заболевших на COVID в мире начала падать

Понедельник, 26 октября 2020, 13:15

Число новых случаев заражений коронавирусов COVID-19 по всему миру в воскресенье снизилось до 438 633 после субботнего антирекорд.

Источник: "Интерфакс-Украина", данные Всемирной организации здравоохранения.

Детали: Согласно подсчетам ВОЗ, в субботу по всему миру зарегистрировали 468 409 новых случаев заражения коронавирусом.

Это - самый высокий показатель с момента начала пандемии. В воскресенье число новых заражений в мире пошло на снижение.

С начала пандемии в мире было зафиксировано 42 млн случаев заражения, более 1,1 млн умерли от последствий заражения.

Однако эксперты отмечают, что на самом деле коронавирусом, вероятно, в мире переболело на порядок больше людей, причем в основном - в очень легкой форме.

За сутки 25 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился в 5426 человек, 73 пациенты умерли, 1029 больных выздоровели, были госпитализированы 736 человек.

Темы: карантинмир


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