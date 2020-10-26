Вторые туры выборов в разных городах могут произойти в разные даты - ОПОРА

Повторное голосование за лидеров гонки на местных выборах в крупных городах может состояться в разные даты, но в пределах трех недель с момента установления результата голосования 25 октября.

Источник: координатор гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская на брифинге

Прямая речь Айвазовской: "Что до вопроса о втором туре - мы не социологическая компания, мы не имеем доступа к экзит-полам, мы все следим вместе с вами за их результатами, но очевидно, что в большинстве городов повторное голосование состоится.

Единственное, что не понятно, в какие именно сроки, так как законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на 12-й день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель. Поэтому точной даты второго тура - повторного голосования - нет. Повторное голосование в разных регионах может проходить в разные даты: как 15 ноября, так и 22 ноября. Что мы знаем точно - что это будет воскресенье".

Напомним: Явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88%. Это на 10% меньше, чем в 2015 году.

Эти выборы проходили в условиях постоянного роста количества заболевших COVID-19 и противоэпидемических мер на избирательных участках.