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"Постав запитання міністру": в Кабміні анонсували новий формат

Понеділок, 26 жовтня 2020, 13:09
Постав запитання міністру: в Кабміні анонсували новий формат

В уряді хочуть налагодити публічну комунікацію з урядовцями і пропонують новий формат.

Джерело: представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook

Пряма мова: "Започатковуємо новий формат інтерактивного спілкування з міністрами та іншими високопосадовцями Кабміну.

Протягом 30-хвилинного діалогу в рамках проєкту говоритимемо з міністрами та іншими посадовими особами центральних органів виконавчої влади про пріоритети в їхній діяльності та законодавчі ініціативи на найближчий рік, озвучу актуальні запитання від народних депутатів, експертів та активних громадян.

Деталі: За словами Мокана, мета проєкту – "налагодити ще більш відкриту публічну комунікацію з урядовцями, інформувати суспільство про поточний стан реалізації державної політики у різних сферах життєдіяльності країни, а також сприяти тіснішій взаємодії між виконавчою та законодавчою гілками влади".

Перший анонсований гість такого формату - міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Поставити своє запитання можна у коментарях до посту Мокана у Facebook.

Діалог мають показати на YouTube-каналі представника Кабміну, там він планує задати "найрейтинговіші запитання".

Як часто мають відбуватися подібні зустрічі, не вказується.

Нагадаємо: У зв'язку з епідемічною ситуацією Кабінет міністр з 26 жовтня планує проводити засідання виключно онлайн.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів
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