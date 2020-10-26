"Постав запитання міністру": в Кабміні анонсували новий формат

В уряді хочуть налагодити публічну комунікацію з урядовцями і пропонують новий формат.

Джерело: представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook

Пряма мова: "Започатковуємо новий формат інтерактивного спілкування з міністрами та іншими високопосадовцями Кабміну.

Протягом 30-хвилинного діалогу в рамках проєкту говоритимемо з міністрами та іншими посадовими особами центральних органів виконавчої влади про пріоритети в їхній діяльності та законодавчі ініціативи на найближчий рік, озвучу актуальні запитання від народних депутатів, експертів та активних громадян.

Деталі: За словами Мокана, мета проєкту – "налагодити ще більш відкриту публічну комунікацію з урядовцями, інформувати суспільство про поточний стан реалізації державної політики у різних сферах життєдіяльності країни, а також сприяти тіснішій взаємодії між виконавчою та законодавчою гілками влади".

Перший анонсований гість такого формату - міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Поставити своє запитання можна у коментарях до посту Мокана у Facebook.

Діалог мають показати на YouTube-каналі представника Кабміну, там він планує задати "найрейтинговіші запитання".

Як часто мають відбуватися подібні зустрічі, не вказується.

Нагадаємо: У зв'язку з епідемічною ситуацією Кабінет міністр з 26 жовтня планує проводити засідання виключно онлайн.