"Задай вопрос министру": в Кабмине анонсировали новый формат

В правительстве хотят наладить публичную коммуникацию с чиновниками и предлагают новый формат.

Источник: представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook

Прямая речь: "Начинаем новый формат интерактивного общения с министрами и другими высокопоставленными чиновниками Кабмина.

В течение 30-минутного диалога в рамках проекта будем говорить с министрами и другими должностными лицами центральных органов исполнительной власти о приоритетах в их деятельности и законодательных инициативах на ближайший год, озвучу актуальные вопросы от народных депутатов, экспертов и активных граждан.

Детали: По словам Мокана, цель проекта - "наладить еще более открытую публичную коммуникацию с чиновниками, информировать общество о текущем состоянии реализации государственной политики в различных сферах жизнедеятельности страны, а также способствовать более тесному взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти".

Первый анонсированный гость такого формата - министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Задать свой вопрос можно в комментариях к посту Мокана в Facebook.

Диалог должны показать на YouTube-канале представителя Кабмина, там он планирует задать "рейтинговые вопросы".

Как часто будут проходить подобные встречи, не указывается.

Напомним: В связи с эпидемической ситуацией Кабинет министр с 26 октября планирует проводить заседания исключительно онлайн.