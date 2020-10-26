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Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID

Понеділок, 26 жовтня 2020, 13:22
Зеленський вимагає достовірної статистики по COVID
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський вимагає достовірної статистики щодо коронавірусу – зокрема, щодо тих, хто захворів і хто одужав.   

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради   

Дослівно: "На нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав".

Деталі: Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції.

Він пояснив, що МОЗ ще навесні внесло зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, а негативний тест на COVID-19 не вимагається.

Крім того, на нараді уряд доручив керівникам облдержадміністрацій забезпечити лікарняні ліжка киснем на 80% вже найближчим часом.  

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, забезпечення киснем у лікарнях Херсонської області становить 85%, у Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях – 50%.

Він також додав, що на закупівлю кисню для лікарень уже спрямували 571 мільйон гривень.

За словами Шмигаля, зараз до кисню підключено понад 16 тисяч ліжок (на 6800 більше, ніж було у вересні).

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Українська правда
Теми: Зеленськийкоронавірус
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