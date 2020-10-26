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Зеленский требует достоверной статистики по COVID

Понедельник, 26 октября 2020, 13:22
Зеленский требует достоверной статистики по COVID
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский требует достоверной статистики по коронавирусу – в частности, в отношении тех, кто заболел и кто выздоровел.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания

Дословно: "На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и тех, кто выздоровел".

Детали: В то же время министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции.

Он пояснил, что Минздрав еще весной внес изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, а отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

Кроме того, на совещании правительство поручило руководителям облгосадминистраций обеспечить больничные койки кислородом на 80% в ближайшее время.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, обеспечение кислородом в больницах Херсонской области составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях – 50%.

Он также добавил, что на закупку кислорода для больниц уже направили 571 миллион гривен.

По словам Шмыгаля, сейчас к кислороду подключено более 16 тысяч коек (на 6800 больше, чем в сентябре).

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  • За сутки 25 октября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 5426 человек, 73 пациента умерли, 1029 больных выздоровели, были госпитализированы 736 человек.

Украинская правда
Темы: Зеленскийкоронавирус
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