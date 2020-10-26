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У Львівську міськраду проходять 5 партій і серед них немає "Слуги народу" - ЗМІ

Понеділок, 26 жовтня 2020, 14:36

П'ять партій долають прохідний бар'єр на виборах до Львівської міської ради за результатами підрахунку 79% протоколів, на виборах до обласної ради - дев'ять.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело близьке до Львівської обласної та міської територіальних виборчих комісій

Деталі: За даними джерела, на першому місці партія "Європейська солідарність", за якою проголосували 30,67% виборців.

На другому місці "Самопоміч" - 19,76%.

На третьому місці "Голос" - 9,28%.

Четверте і п’яте - ВО "Свобода" - 6,8%, "Варта" - 6,4%.

Близька до подолання прохідного бар'єру Українська галицька партія, за яку проголосували 4,74% виборців.

Всього на виборах до Львівської міської ради було зареєстровано 19 партій.

Водночас, за інформацією джерела, прохідний бар'єр на виборах до Львівської облради, за результатами обробки 87,5% протоколів проходять дев'ять партій. Голоси розподілилися наступним чином:

  • "Європейська солідарність" - 30,6% виборців,
  • "Слуга народу" - 9,58%,
  • "Самопоміч" - 8,65%,
  • ВО "Батьківщина" - 7,47%,
  • "Голос" - 6,6%,
  • ВО "Свобода" - 6%,
  • Народний рух України - 5,7%,
  • Українська Галицька партія - 5,6%,
  • "За майбутнє" - 5,09%.

Що цьому передувало:

  • У другий тур виборів міського голови Львова виходять чинний мер Андрій Садовий і кандидат від "Європейської солідарності" Олег Синютка, свідчить екзит-пол Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24". 

Теми: Львівмісцева влада


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