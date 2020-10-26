У Львівську міськраду проходять 5 партій і серед них немає "Слуги народу" - ЗМІ
П'ять партій долають прохідний бар'єр на виборах до Львівської міської ради за результатами підрахунку 79% протоколів, на виборах до обласної ради - дев'ять.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело близьке до Львівської обласної та міської територіальних виборчих комісій
Деталі: За даними джерела, на першому місці партія "Європейська солідарність", за якою проголосували 30,67% виборців.
На другому місці "Самопоміч" - 19,76%.
На третьому місці "Голос" - 9,28%.
Четверте і п’яте - ВО "Свобода" - 6,8%, "Варта" - 6,4%.
Близька до подолання прохідного бар'єру Українська галицька партія, за яку проголосували 4,74% виборців.
Всього на виборах до Львівської міської ради було зареєстровано 19 партій.
Водночас, за інформацією джерела, прохідний бар'єр на виборах до Львівської облради, за результатами обробки 87,5% протоколів проходять дев'ять партій. Голоси розподілилися наступним чином:
- "Європейська солідарність" - 30,6% виборців,
- "Слуга народу" - 9,58%,
- "Самопоміч" - 8,65%,
- ВО "Батьківщина" - 7,47%,
- "Голос" - 6,6%,
- ВО "Свобода" - 6%,
- Народний рух України - 5,7%,
- Українська Галицька партія - 5,6%,
- "За майбутнє" - 5,09%.
Що цьому передувало:
- У другий тур виборів міського голови Львова виходять чинний мер Андрій Садовий і кандидат від "Європейської солідарності" Олег Синютка, свідчить екзит-пол Студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24".