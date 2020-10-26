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В Львовский горсовет проходят 5 партий и среди них нет "Слуги народа" - СМИ

Понедельник, 26 октября 2020, 13:36
В Львовский горсовет проходят 5 партий и среди них нет Слуги народа - СМИ

Пять партий преодолевают проходной барьер на выборах в Львовский городской совет по результатам подсчета 79% протоколов, в областной совет – девять.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник близкий к Львовской областной и городской территориальных избирательных комиссий

Детали: По данным источника, на первом месте партия "Европейская солидарность", за которую проголосовали 30,67% избирателей.

На втором месте "Самопомич" - 19,76%.

На третьем месте "Голос" - 9,28%.

Четвертое и пятое - ВО "Свобода" - 6,8%, "Варта" - 6,4%.

Близка к преодолению проходного барьера Украинская Галицкая партия, за которую проголосовали 4,74% избирателей.

Всего на выборах в Львовский городской совет было зарегистрировано 19 партий.

В то же время, по информации источника, проходной барьер на выборах в Львовский облсовет, по результатам обработки 87,5% протоколов проходят девять партий.

Голоса распределились следующим образом:

  • "Европейская солидарность" - 30,6% избирателей,
  • "Слуга народа" - 9,58%,
  • "Самопомощь" - 8,65%,
  • ВО "Батькивщина" - 7,47%,
  • "Голос" - 6,6%,
  • ВО "Свобода" - 6%,
  • Народный рух Украины - 5,7%,
  • Украинская Галицкая партия - 5,6%,
  • "За Майбутнє" - 5,09%.

Что этому предшествовало:

  • Во второй тур выборов городского головы Львова выходят действующий мэр Андрей Садовый и кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка, свидетельствует экзит-пол Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

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Темы: Львовместная власть
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