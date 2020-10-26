В Львовский горсовет проходят 5 партий и среди них нет "Слуги народа" - СМИ
Пять партий преодолевают проходной барьер на выборах в Львовский городской совет по результатам подсчета 79% протоколов, в областной совет – девять.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник близкий к Львовской областной и городской территориальных избирательных комиссий
Детали: По данным источника, на первом месте партия "Европейская солидарность", за которую проголосовали 30,67% избирателей.
На втором месте "Самопомич" - 19,76%.
На третьем месте "Голос" - 9,28%.
Четвертое и пятое - ВО "Свобода" - 6,8%, "Варта" - 6,4%.
Близка к преодолению проходного барьера Украинская Галицкая партия, за которую проголосовали 4,74% избирателей.
Всего на выборах в Львовский городской совет было зарегистрировано 19 партий.
В то же время, по информации источника, проходной барьер на выборах в Львовский облсовет, по результатам обработки 87,5% протоколов проходят девять партий.
Голоса распределились следующим образом:
- "Европейская солидарность" - 30,6% избирателей,
- "Слуга народа" - 9,58%,
- "Самопомощь" - 8,65%,
- ВО "Батькивщина" - 7,47%,
- "Голос" - 6,6%,
- ВО "Свобода" - 6%,
- Народный рух Украины - 5,7%,
- Украинская Галицкая партия - 5,6%,
- "За Майбутнє" - 5,09%.
Что этому предшествовало:
- Во второй тур выборов городского головы Львова выходят действующий мэр Андрей Садовый и кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка, свидетельствует экзит-пол Студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".