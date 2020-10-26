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Напередодні матчу ЛЧ на COVID захворіли двоє топ-гравців "Динамо"

Понеділок, 26 жовтня 2020, 14:43

Напередодні матчу другого туру групового раунду Ліги чемпіонів з "Ференцварошем" у двох гравців київського "Динамо" виявили COVID-19.

Джерело: пресслужба столичного клубу

Деталі: Напередодні вильоту в Будапешт гравці і персонал першої команди "Динамо" здали обов'язкові тести на COVID-19 в сертифікованій УЄФА лабораторії.

У двох гравців, а саме у Георгія Бущана і Віталія Миколенка, тести виявилися позитивними. Крім того, COVID-19 виявлено у тренера "Динамо" з фізичної підготовки Віталія Кулиби. Всі троє почуваються задовільно і перебувають на самоізоляції.

Відзначається, що у всіх інших гравців, тренерів та персоналу результати тестів - негативні. Вони готуються до вильоту в Будапешт на матч з "Ференцварошем".

Нагадаємо: Київське "Динамо" у першому турі групового етапу Ліги Чемпіонів зазнало поразки з рахунком 0:2 у матчі з туринським "Ювентусом".

Теми: футболкоронавірус


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