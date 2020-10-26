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Накануне матча ЛЧ заболели коронавирусом двое топ-игроков "Динамо"

Понедельник, 26 октября 2020, 13:43
Накануне матча ЛЧ заболели коронавирусом двое топ-игроков Динамо

Накануне матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ференцварошем" у двоих игроков киевского "Динамо" выявлен COVID-19.

Источник: пресс-служба столичного клуба

Детали: Накануне вылета в Будапешт игроки и персонал первой команды "Динамо" сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.

У двоих игроков, а именно у Георгия Бущана и Виталия Миколенко, тесты оказались положительными. Кроме того, COVID-19 выявлен у тренера "Динамо" по физической подготовке Виталия Кулыбы. Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции. 

Отмечается, что у всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов – отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с "Ференцварошем". 

Напомним: Киевское "Динамо" в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов потерпело поражение со счетом 0:2 в матче с туринским "Ювентусом".

Украинская правда
Темы: футболкоронавирус
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