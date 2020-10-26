У Білорусі затримали поета: стояв у "ланцюзі солідарності"
Понеділок, 26 жовтня 2020, 14:09
У Білорусі затримали поета і барда Едуарда Акуліна, який раніше брав участь у "ланцюзі солідарності" проти фальсифікації виборів.
Джерело: правозахисний центр "Весна" з посиланням на рідних поета
Дослівно: "Вранці 26 жовтня у Мінську омонівці затримали відомого білоруського поета і барда Едуарда Акуліна. Близькі повідомляють, що він стояв у ланцюзі солідарності в Малинівці".
Деталі: Відзначається, що за 2 дні до свого затримання Акулін опублікував вірш "Виходь на Грюнвальдское поле!", в якому закликав "виходити, щоб відстояти навіки волю".
Передісторія:
- 21 жовтня повідомлялося, що в Білорусі зник відомий поет, член Спілки білоруських письменників і Білоруського пену Дмитро Строцев.
- 22 жовтня Строцев отримав 13 діб арешту. Він брав участь в акціях протесту проти фальсифікації підсумків виборів і відкрито писав про це.
Українська правда