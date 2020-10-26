У Білорусі затримали поета: стояв у "ланцюзі солідарності"

У Білорусі затримали поета і барда Едуарда Акуліна, який раніше брав участь у "ланцюзі солідарності" проти фальсифікації виборів.

Джерело: правозахисний центр "Весна" з посиланням на рідних поета

Дослівно: "Вранці 26 жовтня у Мінську омонівці затримали відомого білоруського поета і барда Едуарда Акуліна. Близькі повідомляють, що він стояв у ланцюзі солідарності в Малинівці".

Деталі: Відзначається, що за 2 дні до свого затримання Акулін опублікував вірш "Виходь на Грюнвальдское поле!", в якому закликав "виходити, щоб відстояти навіки волю".

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