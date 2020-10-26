В Беларуси задержали поэта: стоял в "цепи солидарности"
Понедельник, 26 октября 2020, 14:09
В Беларуси задержали поэта и барда Эдуарда Акулина, который ранее принимал участие в "цепи солидарности" против фальсификации выборов.
Источник: правозащитный центр "Весна" со ссылкой на родных поэта
Дословно: "Утром 26 октября в Минске омоновцы задержали известного белорусского поэта и барда Эдуарда Акулина. Близкие сообщают, что он стоял в цепи солидарности в Малиновке".
Детали: Отмечается, что за 2 дня до своего задержания Акулин опубликовал стихотворение "Выходи на Грюнвальдское поле!", в котором призывал "выходить, чтобы отстоять навеки волю".
Предыстория:
- 21 октября сообщалось, что в Беларуси исчез известный поэт, член Союза белорусских писателей и Белорусского пена Дмитрий Строцев.
- 22 октября Строцев получил 13 суток ареста. Он участвовал в акциях протеста против фальсификации итогов выборов и открыто писал об этом.