В Беларуси задержали поэта: стоял в "цепи солидарности"

В Беларуси задержали поэта и барда Эдуарда Акулина, который ранее принимал участие в "цепи солидарности" против фальсификации выборов.

Источник: правозащитный центр "Весна" со ссылкой на родных поэта

Дословно: "Утром 26 октября в Минске омоновцы задержали известного белорусского поэта и барда Эдуарда Акулина. Близкие сообщают, что он стоял в цепи солидарности в Малиновке".

Детали: Отмечается, что за 2 дня до своего задержания Акулин опубликовал стихотворение "Выходи на Грюнвальдское поле!", в котором призывал "выходить, чтобы отстоять навеки волю".

Предыстория: