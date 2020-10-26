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В Беларуси задержали поэта: стоял в "цепи солидарности"

Понедельник, 26 октября 2020, 15:09
Фото c Facebook

В Беларуси задержали поэта и барда Эдуарда Акулина, который ранее принимал участие в "цепи солидарности" против фальсификации выборов.

Источник: правозащитный центр "Весна" со ссылкой на родных поэта

Дословно: "Утром 26 октября в Минске омоновцы задержали известного белорусского поэта и барда Эдуарда Акулина. Близкие сообщают, что он стоял в цепи солидарности в Малиновке".

Детали: Отмечается, что за 2 дня до своего задержания Акулин опубликовал стихотворение "Выходи на Грюнвальдское поле!", в котором призывал "выходить, чтобы отстоять навеки волю".

Предыстория:

  • 21 октября сообщалось, что в Беларуси исчез известный поэт, член Союза белорусских писателей и Белорусского пена Дмитрий Строцев.
  • 22 октября Строцев получил 13 суток ареста. Он участвовал в акциях протеста против фальсификации итогов выборов и открыто писал об этом.

Темы: Беларусьакцииарест


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