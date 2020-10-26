У підкупі виборців підозрюють спостерігача ексмера Києва Омельченка - джерело

Правоохоронці повідомили про підозру у підкупі виборців спостерігачу на місцевих виборах у Києві.

Джерело: Київська міська прокуратура, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "Підозрюваний, будучи представником однієї з політичних сил та офіційним спостерігачем на виборах від кандидата на посаду Київського міського голови, пропонував громадянам винагороду у сумі 500 гривень за голосування за конкретних кандидатів від політичної сили, до якої він належить".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про офіційного спостерігача кандидата на посаду мера, ексочільника КМДА, Олександра Омельченка.

Чоловіка затримали неподалік виборчої дільниці на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці. При собі він мав списки з персональними даними громадян.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо: 22 жовтня оперативники Нацполіції викрили кандидата в депутати до Київської міської ради та його помічника в організації "сітки" підкупу виборців. За даними джерел УП, йшлося про представника партії Олександра Омельченка "Єдність".