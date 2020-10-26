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В подкупе избирателей подозревают наблюдателя от экс-мэра Киева Омельченко - источник

Понедельник, 26 октября 2020, 15:16
иллюстративное фото

Правоохранители сообщили о подозрении в подкупе избирателей наблюдателю на местных выборах в Киеве.

Источник: Киевская городская прокуратура, информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "Подозреваемый, будучи представителем одной из политических сил и официальным наблюдателем на выборах от кандидата на должность Киевского городского головы, предлагал гражданам вознаграждение в сумме 500 гривен за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит".

Детали: По данным источника УП, речь идет об официальном наблюдателе кандидата на должность мэра, экс-главы КГГА, Александра Омельченко.

Мужчину задержали неподалеку избирательного участка на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. При себе он имел списки с персональными данными граждан.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним: 22 октября оперативники Нацполиции разоблачили кандидата в депутаты Киевского городского совета и его помощника в организации "сетки" подкупа избирателей. По данным источников УП, речь шла о представителе партии Александра Омельченко "Єдність".

Украинская правда
Темы: виборыКиевпрокуратура


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