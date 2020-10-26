Антикорсуд відмовився взяти Януковича під варту у справі щодо Межигір'я
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько відмовився взяти експрезидента України Віктора Януковича під варту у справі щодо Межигір’я.
Джерело: антикорупційна громадська організація Transparency International Ukraine в Facebook, речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП, офіційне повідомлення суду
Деталі: Під час засідання 26 жовтня адвокати наполягали, що Янукович не отримав належним чином повідомлення про підозру, кваліфікація у справі неправильна, а експертизи викривлені.
Також вони запевняли, що Янукович готовий співпрацювати: "Сторона обвинувачення переховується від Януковича В.Ф., а не останній від обвинувачення".
Спеціалізована антикорупційна прокуратура має 5 днів на оскарження рішення слідчого судді.
Як пояснила речниця ВАКС Олеся Чемерис, суд встановив порушення умов досудового розслідування.
Дослівно ВАКС: "Причини відмови – порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук. Також, на час подання заяви про обрання запобіжного заходу органи досудового розслідування не відновили розслідування у даному кримінальному провадженні, як того вимагає законодавство".
Нагадаємо: Після втечі в 2014 році експрезидента Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки. Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до13 років ув'язнення. Вирок наразі оскаржується захистом експрезидента.
Передісторія:
- За версією слідства, у 2002 році третій президент Віктор Ющенко передав комплекс "Межигір’я" у відання Кабінету міністрів від Державного управління справами (ДУС). У цей час Віктор Янукович був прем’єр-міністром і, нібито, користуючись службовим становищем, вивів активи з-під обмежень закону України "Про приватизацію державного майна", але у 2005 комплекс повернули ДУС.
- Вже у 2007 році Янукович звернувся листом до президента Ющенка з проханням обміняти майно комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" вартістю 540 млн грн на приміщення приватної фірми.
- На День народження Віктора Януковича у 2007 році Ющенко начебто секретним розпорядженням надав йому у користування дачний будинок на території комплексу "Пуща-Водиця".
- Син Януковича Олександр залучив колишнього охоронця на роль директора ТОВ "Медінвестрейд", а Литовченку (з оточення родини Януковича) в серпні 2007 запропонував стати одним із засновників та директором ТОВ "Танталіт", яке в подальшому мало стати набувачем майна.
- У цьому ж році Едуард Ставицький як голова правління НАК "Надра України" ініціював розгляд питання про проведення обміну майна комплексу відпочинку "Пуща Водиця" на нежитлові будівлі ТОВ "Медінвесттрейд", що призвело до укладення договорів міни та переходу майна у власність товариства ТОВ "Медінвестрейд", а в подальшому й ТОВ "Танталіт".
- У 2013 році майном заволодів Сергій Клюєв як власник частки в ТОВ "Танталіт" за заниженою в кілька разів ціною (89 млн 303 тис. 560 грн, при сукупній ринковій вартості за оцінками експертизи в 540 млн 92 тис. гривень).