Антикорсуд відмовився взяти Януковича під варту у справі щодо Межигір'я

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Володимир Воронько відмовився взяти експрезидента України Віктора Януковича під варту у справі щодо Межигір’я.

Джерело: антикорупційна громадська організація Transparency International Ukraine в Facebook, речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП, офіційне повідомлення суду, САП

Деталі: Під час засідання 26 жовтня адвокати наполягали, що Янукович не отримав належним чином повідомлення про підозру, кваліфікація у справі неправильна, а експертизи викривлені.

Також вони запевняли, що Янукович готовий співпрацювати: "Сторона обвинувачення переховується від Януковича В.Ф., а не останній від обвинувачення".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має 5 днів на оскарження рішення слідчого судді.

Як пояснила речниця ВАКС Олеся Чемерис, суд встановив порушення умов досудового розслідування.

Дослівно ВАКС: "Причини відмови – порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук. Також, на час подання заяви про обрання запобіжного заходу органи досудового розслідування не відновили розслідування у даному кримінальному провадженні, як того вимагає законодавство".

Позиція Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: Прокурор САП не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку. Про розгляд апеляційної скарги буде повідомлено додатково.

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Нагадаємо: Після втечі в 2014 році експрезидента Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки. Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до13 років ув'язнення. Вирок наразі оскаржується захистом експрезидента.

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