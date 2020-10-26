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Антикорсуд отказался взять Януковича под стражу по делу о Межигорье

Понедельник, 26 октября 2020, 16:11

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько отказался взять экс-президента Украины Виктора Януковича под стражу по делу о Межигорье.

Источник: антикоррупционная общественная организация Transparency International Ukraine в Facebook, пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП, официальное сообщение суда

Детали: Во время заседанию 26 октября адвокаты настаивали, что Янукович не получил должным образом сообщение о подозрении, квалификация по делу неправильная, а экспертизы искажены.

Также они уверяли, что Янукович готов сотрудничать: "Сторона обвинения скрывается от Януковича В.Ф., а не последний от обвинения".

Специализированная антикоррупционная прокуратура имеет 5 дней на обжалование решения следственного судьи.

Как пояснила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, суд обнаружил нарушение условий досудебного расследования.

Дословно ВАКС: "Причины отказа - нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск. Также, на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство".

 
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Напомним: После побега в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств. Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированный под вознаграждение за авторские книги. Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой экс-президента.

Предыстория:

  • По версии следствия, в 2002 году третий президент Виктор Ющенко передал комплекс "Межигорье" в ведение Кабинета министров от Государственного управления делами (ГУД). В это время Виктор Янукович был премьер-министром и, якобы, пользуясь служебным положением, вывел активы из-под ограничений закона Украины "О приватизации государственного имущества", но в 2005 комплекс вернули ГУД.
  • Уже в 2007 году Янукович обратился с письмом к президенту Ющенко с просьбой обменять имущество комплекса отдыха "Пуща-Водица" стоимостью 540 млн грн на помещение частной фирмы.
  • На День рождения Виктора Януковича в 2007 году Ющенко якобы секретным распоряжением предоставил ему в пользование дачный дом на территории комплекса "Пуща-Водица".
  • Сын Януковича Александр привлек бывшего охранника на роль директора ООО "Мединвестрейд", а Литовченко (из окружения семьи Януковича) в августе 2007 предложил стать одним из основателей и директором ООО "Танталит", которое в дальнейшем должно было стать приобретателем имущества.
  • В этом же году Эдуард Ставицкий как председатель правления НАК "Надра Украины" инициировал рассмотрение вопроса о проведении обмена имущества комплекса отдыха "Пуща Водица" на нежилые здания ООО "Мединвесттрейд", что привело к заключению договоров мены и перехода имущества в собственность общества ООО "Мединвестрейд", а в дальнейшем и ООО "Танталит".
  • В 2013 году имуществом завладел Сергей Клюев как владелец доли в ООО "Танталит" по заниженной в несколько раз цене (89 млн 303 тыс. 560 грн, при совокупной рыночной стоимости по оценкам экспертизы в 540 млн 92 тыс. гривен).

Украинская правда
Темы: ЯнуковичМежигорьеАнтикоррупционный суд


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