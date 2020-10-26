Антикорсуд отказался взять Януковича под стражу по делу о Межигорье

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Владимир Воронько отказался взять экс-президента Украины Виктора Януковича под стражу по делу о Межигорье.

Источник: антикоррупционная общественная организация Transparency International Ukraine в Facebook, пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП, официальное сообщение суда

Детали: Во время заседанию 26 октября адвокаты настаивали, что Янукович не получил должным образом сообщение о подозрении, квалификация по делу неправильная, а экспертизы искажены.

Также они уверяли, что Янукович готов сотрудничать: "Сторона обвинения скрывается от Януковича В.Ф., а не последний от обвинения".

Специализированная антикоррупционная прокуратура имеет 5 дней на обжалование решения следственного судьи.

Как пояснила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, суд обнаружил нарушение условий досудебного расследования.

Дословно ВАКС: "Причины отказа - нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск. Также, на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство".

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Напомним: После побега в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств. Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированный под вознаграждение за авторские книги. Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой экс-президента.

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