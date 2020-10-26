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Нардеп от "Слуги народа" сложит мандат, чтобы возглавить ОТГ на Ивано-Франковщине

Понедельник, 26 октября 2020, 17:15
Нардеп от Слуги народа сложит мандат, чтобы возглавить ОТГ на Ивано-Франковщине

Депутат-мажоритарщик Верховной Рады от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложит свои полномочия, чтобы возглавить Надвирнянскую Окружную территориальную общину.

Источник: Андреевич, которого цитирует "Громадське"

Прямая речь Андреевича: "Я это обещание, которое озвучил в предвыборной кампании, выполню. Согласно закону, буду писать заявление о сложении мандата. Дал задание юристам выяснить, будет ли это до первой официальной организационной сессии городского совета или после того. Буду сдавать мандат депутата Верховной Рады Украины, чтобы сосредоточиться на работе для общины Надворнянской ОТГ".

Детали: По словам Андреевича, который баллотировался на главу общины от "Слуги народа", предварительные данные свидетельствуют о том, что он получил доверие 60% избирателей.

На своей Facebook-странице Андреевич поблагодарил всех, кто за него проголосовал и сказал, что впереди ждет "путь становления общины". Он пообещал сделать все, чтобы община стала успешной и богатой.

Андреевич баллотировался в Верховную Раду в 2019 году на 87-м округе от партии "Слуга народа".

Темы: Верховная Радаместная власть
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