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КДБ Білорусі заявив, що знайшов у діях протестуючих "акти тероризму"

Понеділок, 26 жовтня 2020, 18:46

Начальник відділу слідчого управління КДБ Костянтин Бичек заявив, що "екстремістські дії" протестуючих можна кваліфікувати як акт тероризму.

Джерело: Бичек журналістам, якого цитує "Белта"

Пряма мова Бичека: "Останніми днями в Білорусі почастішали випадки екстремістських проявів з боку протестно налаштованих осіб. Так, під час несанкціонованої акції, яка відбулася 25 жовтня в Мінську, радикально налаштовані громадяни спробували захопити будівлю Центрального РУВС. Після заходу співробітниками правоохоронних органів протиправних дій агресивно налаштовані громадяни попрямували в спальні райони міста, де продовжили грубо порушувати громадський порядок, поставивши під загрозу безпеку і спокій людей ".

Деталі: Він заявив, що вночі 25 жовтня в Гомелі нібито під держаком біло-червоно-білого прапора виявлена ​​міна-пастка, яка повинна була спрацювати при спробі його (держака – ред.) вилучення, а ще "зроблені дві спроби підпалити торгові кіоски з використанням пляшок із запальною сумішшю".

Також Бичек запевняє, що вранці 26 жовтня нібито на різних ділянках залізниці встановлено п'ять випадків умисного замикання ланцюга, що спричинило збої в роботі програмного забезпечення і призвело б до "численних людських жертв, техногенних катастроф, великому матеріального збитку, якби ці дії не були припинені".

За його словами, такі дії "кваліфікуються як акт тероризму" і "сплановані та реалізовані організованими злочинними групами, що переслідують мету дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні".

Нагадаємо: У Білорусі 25 жовтня на акціях протесту на підтримку "народного ультиматуму" Лукашенкові затримали понад півтисячі осіб.

Теми: Білорусьмітинги


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