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КГБ Беларуси заявил, что нашел в действиях протестующих "акты терроризма"

Понедельник, 26 октября 2020, 17:46
КГБ Беларуси заявил, что нашел в действиях протестующих акты терроризма

Начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что "экстремистские действия" протестующих можно квалифицировать как акт терроризма.

Источник: Бычек журналистам, которого цитирует "Белта"

Прямая речь Бычека: "В последние дни в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц. Так, во время несанкционированной акции, состоявшейся 25 октября в Минске, радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД.

После пресечения сотрудниками правоохранительных органов противоправных действий агрессивно настроенные граждане направились в спальные районы города, где продолжили грубо нарушать общественный порядок, поставив под угрозу безопасность и спокойствие людей".

Детали: Он заявил, что ночью 25 октября в Гомеле якобы под древком бело-красно-белого флага, обнаружена мина-ловушка, которая должна была сработать при попытке его извлечения, а еще "предприняты две попытки поджечь торговые киоски с использованием бутылок с зажигательной смесью".

Также Бычек уверяет, что утром 26 октября "на различных участках железной дороги установлено пять случаев умышленного замыкания цепи", что повлекло сбои в работе программного обеспечения и привело бы к "многочисленным человеческим жертвам, техногенным катастрофам, крупному материальному ущербу, если бы эти действия не были пресечены".

По его словам, такие действия "квалифицируются как акт терроризма" и "спланированы и реализованы организованными преступными группами, преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации в стране".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьмитинги
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