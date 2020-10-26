Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Засудженого на 12 років кримського ексдепутата Ганиша звільнили через тяжку хворобу

Понеділок, 26 жовтня 2020, 18:40

Засудженого до 12 років позбавлення волі за державну зраду екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша звільнили від покарання, з огляду на хворобу, що загрожує його життю.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах, Реєстр судових рішень

Деталі: Богунський районний суд Житомира своєю ухвалою від 1 жовтня 2020 року звільнив засудженого Ганиша від відбування покарання. Згідно тексту ухвали, адвокат Ганиша просив звільнити його через виявлення тяжкої хвороби серця, необхідності оперативного втручання і постійного нагляду.

Ганиш відбуває покарання у Житомирській виправній колонії. Довідку про його хворобу суду надала лікарсько-консультативна комісія КП "Лікарня № 2".

Дослівно ухвала суду: "З урахуванням безпосередньо досліджених належних та допустимих доказів, судом встановлено, що (Ганиш – ред.) хворіє на тяжку хворобу, яка перешкоджає відбуванню покарання згідно п.1 розділу УІІІ Переліку хвороб, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку, що клопотання захисника підлягає до задоволення".

Пряма мова співрозмовника: "Суд виніс рішення незаконно посилаючись тільки на довідку про стан здоров'я Ганиша з районної лікарні, а такий висновок повинна видавати спеціальна комісія.

Зараз Житомирська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу на таку ухвалу суду".

Передісторія:

  • Екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша в листопаді 2018 року засудили до 12 років позбавлення волі за державну зраду.
  • 28 квітня 2015 екс-депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша затримали при виїзді з Криму співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КримсудУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: