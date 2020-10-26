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Засудженого на 12 років кримського ексдепутата Ганиша звільнили через тяжку хворобу

Понеділок, 26 жовтня 2020, 19:40

Засудженого до 12 років позбавлення волі за державну зраду екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша звільнили від покарання, з огляду на хворобу, що загрожує його життю.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах, Реєстр судових рішень

Деталі: Богунський районний суд Житомира своєю ухвалою від 1 жовтня 2020 року звільнив засудженого Ганиша від відбування покарання. Згідно тексту ухвали, адвокат Ганиша просив звільнити його через виявлення тяжкої хвороби серця, необхідності оперативного втручання і постійного нагляду.

Ганиш відбуває покарання у Житомирській виправній колонії. Довідку про його хворобу суду надала лікарсько-консультативна комісія КП "Лікарня № 2".

Дослівно ухвала суду: "З урахуванням безпосередньо досліджених належних та допустимих доказів, судом встановлено, що (Ганиш – ред.) хворіє на тяжку хворобу, яка перешкоджає відбуванню покарання згідно п.1 розділу УІІІ Переліку хвороб, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку, що клопотання захисника підлягає до задоволення".

Пряма мова співрозмовника: "Суд виніс рішення незаконно посилаючись тільки на довідку про стан здоров'я Ганиша з районної лікарні, а такий висновок повинна видавати спеціальна комісія.

Зараз Житомирська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу на таку ухвалу суду".

Передісторія:

  • Екс-депутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша в листопаді 2018 року засудили до 12 років позбавлення волі за державну зраду.
  • 28 квітня 2015 екс-депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша затримали при виїзді з Криму співробітники СБУ спільно з українською Держприкордонслужбою.

Українська правда
Теми: КримсудУкраїна


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